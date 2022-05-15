色暴影片引人犯罪　嚴重損害身心發展

YouTube的影片充斥大量色情及暴力內容，甚至可能在兒童在不為意的情況接觸到，令人防不勝防。有心理學家指，一些血腥暴力、渲染色情的影片會嚴重影響兒童心理發展，扭曲正確價值觀，甚至模仿犯罪，後果嚴重。

YouTube設有智能提供影片功能，只要使用者曾瀏覽過相關內容的影片，YouTube會主動提供相關內容，如成年人觀看過色情及暴力相關影片後，使用同一部電腦的兒童，則有機會在不知情的情況下「被迫觀看」。加上部分影片會加插廣告，這些廣告亦有可能充斥暴力血腥畫面，令兒童不知不覺間接觸到相關資訊。

註冊臨床心理學家葉妙妍指，兒童接觸到原本只給成年人觀看的色情及暴力內容，對他們的心理及成長都有很大影響，現時互聯網的影片出現很多漏洞，缺乏監管，如畫面太血腥會令兒童受驚，暴力內容亦會渲染兒童，令他們模仿並以為真確，扭曲正確價值觀；另外，現時許多遊戲廣告都無嚴格監管，政府都有責任去為這些廣告分類，減少對兒童影響。而家長亦要安裝過濾軟件，留意子女的行為，最好多陪伴及教導，惟許多個案是等到問題出現才發覺，值得社會關注。