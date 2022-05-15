縱容裸露四仔片荼毒青年　YouTube販淫賣賤無底線

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube影片充斥着內容無底線例如色情、暴力、血腥等影片，遭受非議。東方傳媒機構(下稱「東方」)早前揭露問題，分別致函多個部門，包括警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，惟部門雖有回覆，但「做唔到嘢」，部門執法「歎慢板」，而YouTube問題近日更見變本加厲。學者和議員批相關影片誨淫誨盜，荼毒兒童及青少年，促政府盡快正視，遏止歪風。

YouTube影片問題多多，東方更發現近3年多以來，至少5條影片、相片及一個微博page涉及對東方侵權及誹謗，惟一直無人執法；另外多年來YouTube的影片充斥不良影片荼毒兒童，卻缺乏監管，東方在4月19日就以上多個問題向涉事政府部門作檢舉及投訴，惟情況未見收斂，更變本加厲。

現時只要在YouTube輸入相關關鍵詞，無論是性愛場景還是暴力打鬥均一覽無遺，甚至出現如「召妓指南」的影片。近日從YouTube搜尋欄輸入「sex」、「三級片」等特定字眼，更出現大量包含裸露、色情成分的影片，片長短至數十秒，長至逾句鐘不等，且影片描述甚是「露骨」，不少直截了當寫明「激情」、「A片」、「性愛」等文字來刺激點擊率；此外更有不少列為限制級的色情電影被直接上載，侵犯版權同時任意散播限制級內容。

而輸入「141」、「包膠」等字眼甚至出現講述召妓過程及攻略的「指南」，相關影片連鳳姐的預約電話亦未有打格，而鳳姐則站在鏡頭搔首弄姿，配以若隱若現的輕紗衣服浮現曼妙身材，變相為鳳姐作宣傳。議員葛珮帆批評，YouTube影片所涉問題嚴重，更充斥着涉及女性裸露及不尊重女性的影片，縱有投訴或下架機制，但情況亦沒有改善，反更變本加厲，認為相關政府部門亦應盡快正視，嚴肅跟進，若發現當中涉違法行為更應從速執法。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則指出，YouTube充斥誨淫誨盜的影片，其所設的年齡限制實際上亦只是形同虛設，而現時過濾軟件亦無法過濾相關不良影片，容易荼毒兒童和青少年。他續指，YouTube絕對責無旁貸，惟似乎未見有加強管束，家長惟有自行提高警惕，以免子女接觸不良資訊。而現時亦似乎欠缺法例監管有關情況，認為政府應該研究是否可立法處理。