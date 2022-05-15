Google涉網上誹謗　付東方105萬訟費

YouTube伺服器設於海外，涉及不同國家及地區的執法機構及法律，要追查幕後黑手存在難度，故侵權及誹謗等問題一直「無王管」，令心懷不軌的人士透過有關平台肆意發表誹謗言論難被追究。而Google同樣缺乏監管涉及誹謗等言論，令不少公司及個人受害。東方曾多次受到網上誹謗言論影響，2015年民事控告總部設於美國的搜尋網站Google Inc.，經過多年訴訟後，上訴庭終裁定訟費歸東方，Google向東方支付訟費105萬元。

東方於2015年10月提呈三份入稟狀，涉及Google旗下網站blogspot.hk、groups.google.com和google.com.hk分別在2014年的2月、3月和2015年4月至10月，有多段貼文涉嫌誹謗東方，包括要求Google Inc.就有關誹謗言論對東方造成的損害作出賠償，提供發布有關貼文的用戶資料等。

高等法院於2015年11月批准東方可向以美國為註冊公司地址的Google Inc.海外派發入稟狀，Google Inc.一方於2016年10月20日向法庭申請推翻海外派票許可，法官即日駁回其申請並下令Google Inc.支付訟費。最終涉及上訴庭於2017年2月之批准及2018年2月6日的判決，Google Inc.向東方支付了105萬元訟費。

上訴庭法官在判詞中指，原告所投訴之字眼能構成誹謗，原審法官亦已考慮發布程度之證據並推論有實質發布，而且根據其他案例，企業在誹謗案中並不需要證明有實際損害便可提告，再加上在此海外派票事宜中，原告已證明有真正及實質侵權發生在香港，故撤銷Google Inc.之上訴，並裁定訟費歸東方。