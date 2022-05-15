YouTube縱容網絡寄生蟲　明目張膽侵權頻道「娛樂放送」

美國Google旗下影片分享網站YouTube對侵權行為視若無睹，屢被揭網上侵權卻恃其伺服器設於海外而放任無為。東方傳媒機構(下稱「東方」)屢成侵權受害者，旗下《東方日報》及《東網》內容多次在未經同意的情況下被YouTube頻道上載，近日又有一個主打娛樂新聞的頻道，總數185段影片竟全是直接從《東網》盜取，明目張膽侵犯知識產權。有執業大律師指由於YouTube伺服器及侵權頻道的設立地皆不在本港，對執法構成一定難度。「犯東方者，實捉到你」，東方對所有涉侵權罪行絕不姑息，多次被YouTube頻道侵權事件交律師處理，並向海關舉報及投訴，俱已立案調查中。

一個名為「娛樂放送」、顯示於台灣開設的YouTube頻道，自2020年5月19日設立以來便上載多段由《東網》製作的娛樂新聞，包括「柔弱內藏好勝心 鄧月平最想要體貼男友」及「法律女神勁懵 沈殷怡最愛哨牙仔」等，至今累計影片總數已達185段，累積觀看次數超過2.2萬次。而所有影片都明顯取自《東網》，片中由《東網》製作的片頭動畫及水印均被完整保留，而其頻道全數影片均屬東方所有，未經許可便私自上載個人頻道，行為如同偷竊，令東方記者為採訪所付出的勞苦、費盡心思製成的報道，卻遭不法之徒坐享其成。

版權擁有人的既有權益不被保障，YouTube亦對有關行為視若無睹。執業大律師陸偉雄表示，由於YouTube伺服器設於美國，透過法律程序迫令YouTube採取行動甚具難度，加上上述頻道於台灣開設，單是要追尋頻道負責人便有如大海撈針。但陸認為，如果因此不採取行動追究，則變相助長侵權罪行，而如有關頻道負責人或都深知其所為是犯法，才把頻道開設地選為台灣，建議東方向海關落案，由海關與該地執法部門聯繫，謀求執法處理，相信會較自行提告有更大成功機會。