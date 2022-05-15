3年少派388萬個　商場減遮袋　慳錢又環保

每逢天雨商場及街邊垃圾桶均塞滿雨傘膠袋，令人側目。為了減少即棄遮袋的使用量，綠領行動推行「減少使用/派發雨傘膠袋」審核認證計劃已超過5年，過去3年令參與物管公司共少派逾388萬個遮袋，以每個遮袋3毫計算，預計能節省逾116萬元。有商場數年前設置了雨傘除水器，客人普遍由抗拒變成有逾70%人使用，商場人流上升，遮袋使用量反跌一半。

新蒲崗商場Mikiki自2017年起參與減派遮袋計劃，購入數個逾萬元一部的雨傘除水器，管理商場的康業服務高級分區經理盧家輝稱，初期的除水器操作困難，只適用於長雨傘，使用反應未如理想，直至近期轉用新式雨傘除水器，每台價錢僅數千元但適用於大部分雨傘，除水時間亦較舊款式快3倍。使用情況由以往每15分鐘僅1至2人使用，增至幾乎「人人都掃」。

領展於今年成為首間大型物業管理公司於旗下物業全面停派遮袋，更斥130萬元添置吹地機及雨傘除水器。領展物業管理總經理繆國相稱，長者初時對措施感到不解，經職員介紹除水器後亦開始接受，現時估計有達90%客人自發使用除水器，形容計劃成功改變市民的行為。綠領行動則稱，多年來推動停用遮袋終見曙光，指今年會繼續審核認證計劃，期望有約200間物業參與。