失業支援計劃突然要求補交文件　萬元遲遲未到手工友叫苦

「臨時失業支援」向合資格人士發放1萬港元資助，申請期結束後，有持強積金戶口的工友反映申請仍未獲受理，甚至個多月後才突然被要求補交工作入息證明文件，惟他對補交一事感到不解。因官方網站未有列明要求該類人士需額外提交，致1萬港元遲遲仍未到手：「若果有人要等這1萬元來過生活，停業至今已逾3個月，恐怕都已經死了！」

桑拿業工友梁生坦言，原本月入只得萬多元，惟屋租已佔四成，連同其他額外開支，每月「掹掹緊」，加上受疫情影響，桑拿場所關閉，手停口停已逾3個月。本以為漸見曙光，能以1萬港元解燃眉之急，惟突被要求補交文件，致該筆資助款項遲遲仍未到手，直言：「依家好等錢洗，唔知點算。」

政策創新與統籌辦事處表示，根據「臨時失業支援」計劃要求，持強積金戶口的申請人毋須提供已記錄在強積金計劃下的收入證明，但有些情況可能需要提供補充資料，例如部分僱主在僱員離職後未有通知強積金受託人該僱員的最後就業日期或未有按時供款，以致計劃代理人未能依靠強積金紀錄計算申請人的工作收入及了解其就業狀況。