東方日報A1：會展站新開　東鐵今過海

萬眾期待的東鐵綫過海段今日通車，不少市民對此深感雀躍，認為大大提高交通便利。東鐵綫過海段通車後，東鐵全線將延長至46公里，共16個車站，東鐵綫乘客毋須轉線直達會展及金鐘站。紅磡到新設的會展站車程約5分鐘，上水至金鐘車程約40分鐘，比現時快15分鐘。而金鐘站將會成為4線超級轉車站，月台特多，乘客記得留意，唔好搭錯車！港鐵將會增派人手應付人流。

然而，關注鐵路通車公共交通規劃聯席昨發布以九龍居民為對象，對東鐵綫過海段的民意調查結果，發現超過八成受訪乘客不認同東鐵綫過海段可改善過海交通，逾九成受訪者不能接受巴士班次被削減。調查又指500名每日常搭巴士的受訪者中，超過六成半受訪者認為，改用港鐵過海機會較微。另一方面，逾八成受訪者亦不滿運輸署沒有了解他們的出行需求。

團體成員林宏正表示，以何文田邨為例子，當區居民最便利的過海方法，通常以過海巴士109為主，如果前往最近的何文田站，反而至少需日曬雨淋步行約15分鐘。如109削班，延長當區居民的候車時間，對年老及殘疾人士出行造成巨大不便。他又說，巴士有其獨特優點，批評運輸署「閉門造車」，欠缺地方諮詢，便貿然預告調整隧巴班次。

該署針對東鐵綫過海段通車的「配合東鐵綫過海段開通的公共交通服務調整計劃」延至本月3日才披露，距離東鐵綫過海段通車日期僅12日，期間不設任何公眾諮詢。他呼籲運輸署與巴士公司主動了解居民乘車需求，制訂能深入回應地區交通需求的方案，如考慮東鐵綫沿線各站的接駁功能，以及巴士服務點對點的優勢。

除了過海隧道巴士301退役外，運輸署早前亦在提交九龍城區議會的文件，點名另外5組共8條班次較頻密的隧巴路線，指其客量或減少，有調整服務空間。該8條隧巴路線分別為來往觀塘裕民坊至堅尼地城的101、來往白田邨至堅尼地城的104、來往何文田至中環港澳碼頭的109、來往坪石／彩福至中環港澳碼頭的111及111P，以及來往海怡半島／利東邨至荔枝角的171、171A及171P。

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