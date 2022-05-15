熔斷解封抵港航班增　數據印證禁飛無甚用

第5波新冠肺炎疫情回落，港府抗疫大招熔斷航班機制存廢引起各方熱議。本港上月1日起撤銷對美國、英國、印度等9國地區性航班熔斷機制(俗稱禁飛令)後，首月航班升降及抵港人次均見好轉，根據民航處最新數字，上月有5,160班客機抵港，並有5.5萬人由機場到港，兩者均創2月以來新高，較2月及3月只得4,165及4,935班客機，顯著上升約23.9%及4.6%。同期本港疫情維持回落之勢，印證部分專家質疑「熔斷機制無甚作用」之說。

抵港人次最能反映撤銷禁飛令的效果，4月本港有55,500人抵港，一舉超越今年第一季頭3個月的機場抵港人數總數54,231人，若與去年同期比較，更已大幅增加約1.6倍，當時只得20,819人由機場到港，去年4月亦是本港另一波疫情的回落期。值得一提的是，今年2月及3月，本港只有約17,000及16,500人經機場到港，屬2年多疫情的最低點，惟禁飛令一撤銷，訪港人流隨即「報復式」上升。

本月起，當局進一步放寬航班熔斷機制的門檻，並容許過去14天曾在海外地區逗留的非本地居民到港。民航處雖沒公布5月數據，但據出入境人次統計，由機場入境的「其他訪客」(即非香港居民或內地訪客)，已由5月前每天只有4至32人，明顯增加到由約50人起跳，甚至有數天「破百」。再看另一個航班熔斷機制，政府本月起放寬被熔斷的門檻，本報統計發現，當局公布發現確診乘客的航班至少有65班，不少航班更是再三重複上榜，例如卡塔爾航空QR818、新加坡航空SQ882等，但至今沒有任何一班航班被熔斷。放寬門檻對航空業運作有顯而易見的幫助。