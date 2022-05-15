90後工程師為抗疫出力　黃偉綸盼更多新血加入建造業

本港新冠疫情持續逾2年，政府總動員協助增建社區隔離及治療設施，當中有3名來自工務部門、公共事業機構及承建商的90後年輕工程師亦為抗疫出一分力，期間更有人確診新冠。發展局局長黃偉綸今日(15日)發表網誌，分享年輕工程師在抗疫期間的工作及經歷，冀更多年輕人加入建造業。

在建築署任職助理工程監督的李甲烽有份參與竹篙灣、青衣和啟德社區隔離設施的項目，工作期間曾確診新冠肺炎，康復後立即投入青衣社區隔離設施的工作，協助監督工程質量，項目在一星期內竣工；中華電力有限公司的梁智來，是輸電及供電業務部的高級工程師，專責供電規劃及設計的工作，工程團隊為社區隔離設施全天候24小時工作，破紀錄完成多個供電項目，包括10天內由米埔變電站鋪設多組長達8公里的電纜至河套區。

至於中國建築工程（香港）有限公司見習工程師趙偉曾兩星期沒回家，他是第一批到竹篙灣新一期隔離設施工作的工程人員，當時惡劣的天氣和環境無阻他們迎難而上。黃偉綸指，90後是建造業的生力軍，政府對建造業的前景抱持樂觀態度，尤其是工程量持續增長，政府支援和推動建造業採用創新建造技術，業界求賢若渴，期望更多青年人加入建造業。