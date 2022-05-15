港大蒲飛路校園項目　料建扶手電梯等接駁薄扶林道及堅尼地城

香港大學正重建目前位於薄扶林道及蒲飛路交界，已經使用數十年的舊體育及住宿設施，望建成新的地標式建築。蒲飛路校園將設有港大經管學院新教學大樓，以及現代化體育大樓、學術及會議設施，以及教職員及大學訪客住宿。港大期望透過蒲飛路校園發展，能同時為附近居民提供連接薄扶林道和堅尼地城的園景通道，鼓勵民眾多步行。

港大建議以扶手電梯、升降機系統、行人天橋及行人通道等設施，連接士美菲路與蒲飛路校園，經薄扶林道至港大百周年校園。以後公眾人士從堅尼地城步行至薄扶林道一帶，毋須如現時般辛苦爬升近80米高的斜坡，節省不少時間。港大於上月8日至24日進行網上問卷調查及工作坊，以收集社區的意見，共收到178份問卷，而近30名在該區居住、工作及上學的人士、地區代表及港大成員於上月30日參加了工作坊。

結果顯示大部分受訪者認同可藉着港大蒲飛路校園發展，興建公眾行人通道把區內多個地點串連，為步行來往堅尼地城與薄扶林區之間提供直接易達的路線。近95%受訪者認同該區的行人接駁需要改善，並指出陡峭的斜坡和狹窄的行人路是令他們不願意步行來往以上地點的主因。候任港大物業處處長施偉賢表示，大學希望透過新校園的建設，協助改善港鐵堅尼地城站與薄扶林道間的步行暢達度，讓區內居住、讀書及工作的人士更容易步行往來山上山下。