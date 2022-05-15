逾9成人帶水痘病毒　或引致生蛇　醫生建議高危者打預防針

俗稱「生蛇」的帶狀皰疹令人聞風喪膽，它會讓人經歷「畀火燒」的痛楚，醫生指「生蛇或會痛到入醫院甚至抑鬱」。除了痛楚外，醫生指「生蛇」會引發後遺症，例如視力受損及後遺神經痛，也會增加心血管疾病風險，若散發性帶狀皰疹令內臟發炎，最嚴重會致命。由於其發病率隨年齡增長而上升，醫生建議逾50歲的人士，無論有否接種過減活疫苗或曾否生蛇，都應接種重組疫苗，預防生蛇及其併發症。

「生蛇」是由水痘帶狀皰疹病毒所引起的疾病，故任何感染過水痘的人，都有機會「生蛇」。感染及傳染病科專科醫生黃天祐強調，逾9成本地成年人帶水痘病毒；另有研究指大概每3名帶病毒的人就有1人「中招」。泌尿外科專科醫生麥肇敬表示，潛伏體內的病毒會在身體免疫功能減弱時發作，沿着神經線連接至皮膚表面，產生痕癢、痛楚及水泡。背及腰部是最常見的發病部位，亦有可能由上背位置影響至前胸。他表示，50歲或以上者、以及患有長期病、呼吸系統疾病、糖尿病等高危人士，有較大風險。

心臟科專科醫生謝德新指，「生蛇」併發症包括面癱及後遺神經痛，「生蛇上眼」後或會喪失視力。最近有研究指，「生蛇」後的短期內，出現心臟病發及中風等心血管疾病的風險較正常人高7成。他續指，抗病毒特效藥雖可縮短康復時間，但要病發後的72小時內使用才叫理想，且不能阻截後遺症出現，亦不能預防日後復發。最有效的預防方法是接種疫苗，分別是減活及重組疫苗。