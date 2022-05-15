政Whats噏：東鐵過海又關扒艇事？　盧偉國：扒到手軟

東鐵綫過海段今日(15日)正式通車，吸引大批市民搶先搭，亦有唔少議員去咗打卡，但對於工程界嘅盧偉國(WK)嚟講，竟然諗起扒艇喎。過海用隧道喎，又關扒艇事？

話說港鐵尋日為過海段搞咗個慶祝儀式，亦令WK勾起當年追女朋友，即係老婆嘅回憶。佢話喺上世紀70年代喺港大讀書，逢周末就搭九廣鐵路到沙田嘅中文大學，因為喺舊年因病逝世嘅太太、即係當時嘅女友就讀新亞書院。佢話當年馬料水站前有艇仔租，個半銀錢兩粒鐘，真係扒到手軟。手軟係一回事，但兩個人喺艇仔度相處兩個鐘，二人世界，應該好Sweet喇！

當年火車仍未電氣化，亦冇空調，WK話喺行車時要打開窗通風，但一到「火車捐山窿」就要急忙關窗，否則就要聞廢氣。當時火車上仲有小販叫賣「雞髀、雞腳、滷味」，佢話呢啲情景，好多朋友都記得。之後有地下鐵路、火車電氣化、兩鐵合併...，到咗今日「東鐵過海」，佢就話令人有滄海桑田之嘆。

唔單止扒艇，仲有椰撻。事關佢出席典禮前去咗大埔街市對面嘅舊式茶餐廳食早餐，叫咗件久違嘅椰撻，襯杯「茶走少甜」，話感覺「妙絕」。佢話細路仔嘅時候，蛋撻係流行嘅街坊小食，椰撻雖然冇咁熱門，都多人食嘅。眾所周知，WK係煮得之人，對食物好有研究，佢話椰撻講究撻皮酥脆、椰絲香甜，最重要嘅係上面有一小片紅卜卜嘅「糖漬車厘子」，而今次見返，兒時嘅回憶湧上心頭。