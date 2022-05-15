西貢油尖旺等多區處所污水帶毒　港府派20萬快測包檢疫

為應對第5波疫情，港府在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測。當局今日(15日)表示，在西貢、油尖旺、九龍城及黃大仙區多個處所的污水驗出新冠病毒，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

涉及地點包括西貢區的健明邨、彩明苑、都會駅及翠嶺峰；油尖旺區利華樓、亞士厘道11A, 15及20-20A號、宜昌街6號、恕園大樓、海防道30-31號、雅士洋樓、漢口大廈、漢口道31及51-57E號（單號）、漢光大廈、漢宜大廈及寶豐大廈；九龍城區的Dunbar Place、嘉苑、寶雲閣、巴富洋樓、巴富花園、愉寧苑、敬德臺、本立臺、毅廬、美寧臺、翠華大廈、衞德臺、巴富街1-3號（單號）、雲華臺及雅麗居；黃大仙區的御‧豪門、豪門、竹園聯合村及東頭（二）邨。

因應上址的污水檢測病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續有關居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。