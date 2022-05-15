情侶搬離自家擁私人空間　欲購200呎「納米樓」惹熱議

本港租金樓價持續高企，港人覓安樂窩自立機會難上加難。有網民日前在討論區反映，稱與伴侶因想有私人空間，打算搬離自家一同外出居住，適逢見到油尖旺區一個半新樓200呎的「納米樓」單位，供樓每月只需1.2萬港元，認為兩人可以負擔到。但事主因難以決定遂與網友討論，未料反應兩極引起熱議。

事主發文提到，與伴侶均是30歲初人士，二人月入合計5萬元，雙方打算未來5年內都不會生兒育女，但由於家中都有多名兄弟姊妹，難有私人空間，加上外頭租樓又難以儲錢，遂開始留意市面出售的單位，便發現上述的「納米樓」叫價500萬元，且樓齡細、環境不俗，首期加雜費只須50萬元，「依家心郁郁想買」，又認為幾年後可以再樓換樓。

不過，有關貼文引來其他網民爭議，有支持事主購入單位的網民表示，「買啦，又唔係要住一世，供落去當儲錢，5年後儲到錢咪樓換樓囉」、「納米樓肯訓高架床就唔存在無位擺野嘅問題」；不過亦有網民認為，「轉個身都難，住到屈晒身」、「我寧願買舊樓，納米樓真係好難住人」。經網民一番討論後，事主補充指不打算買舊樓單位，直言「入到去已經唔想停留，他又指留意到納米樓的成交量不少，故不擔心無市場，「都係睇價錢」。