政Whats噏：長者冇得免費搭電車　議員斥政府做法死板

疫下百業蕭條，失業率高企，但接連有巴士、的士加價，將令市民交通開支增加，無疑係百上加斤。最近電車都向政府申加價，雖然成人票價只係加4毫至3蚊，但就惹起政界關注長者票價問題，話票價低於2蚊，政府又冇補貼，只會慢慢「陰乾」電車，鬧爆政府嘅做法死板。鬧邊個？咪就係IQ160嘅勞工及福利局局長羅致光囉！

電車申請加價嘅理由係依家物價指數持續增長，客源下降未回復疫前水平，錄得300萬港元虧蝕。其實，電車一直有向長者提供優惠票價，65歲或以上嘅長者，依家嘅票價係1.2港元，若果加價後就係1.3港元，即係加咗1毫。不過，由於2蚊乘車優惠計劃2月低擴展至電車，60至64歲人士原本要畀2.6港元車費，持樂悠卡就只係畀2蚊。

公共交通工具加價，即係市民交通開支增加，具勞工背景嘅議員郭偉強就喺社交平台發貼文，問市民點睇電子加價，仲話之前2蚊乘車優惠計劃唔包括電車，已經令到電車幾乎流失所有長者客，亦失去咗原有嘅價格優勢，又批評政府認為電車長者車費低過2蚊，所以唔使津貼，某程度上係對電車嘅慢性毒藥，搶走客源，係咪意味有意逐步淘汰電車？

以前政府曾經講過，長者佔電車整體客量六分之一。郭偉強就話六分一嘅客量唔算係小數目，雖然65歲以上嘅長者畀嘅車費低過2蚊，但因為乘車優惠計劃，喺有比較下，唔少長者已經選擇搭其他交通工具，咁樣只會令電子客量繼續流失。其所屬嘅工會同前議員早已建議為長者提供免費乘電車，以65歲以上長者嚟計算，每年只需100萬港元，若果加埋樂悠咭嘅話，條數可能會多啲，但應該都係所費無幾，而咁做就可以幫到保育電車，但係政府偏偏就係唔做。

郭又話工會不斷向當局提出相關嘅要求，但係局長羅致光堅持低過2蚊就唔會有津貼，批評羅嘅諗法死板，既然係要幫班長者，就應該行多一步。佢仲話由於電車提出加價申請，工會必然要再跟進為長者提供免費乘搭電車，佢透露稍後會喺立法會相關嘅事務委員會再提出相關要求，唔會畀政府側側膊當冇咗件事。