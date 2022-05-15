多41場所納強檢 大埔天鑽汀雅苑及富善花園上榜

再增41個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(15日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該41個地方的人士，須於明日至後日(16日至17日)期間進行病毒檢測。

另外，政府明日將於薄扶林華富(一)邨及青衣長青邨增設流動採樣站。而截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

涉及多宗病例的地點如下：

1.元朗原築2座

2.沙田愉翠苑愉賢閣

3.柴灣小西灣邨瑞盛樓

4.半山區般咸道82號禮賢閣C座

5.紅磡漆咸道北435至439號寶暉大廈

6.將軍澳康盛花園2座

7.將軍澳將軍澳中心12座

8.筲箕灣東欣苑歡欣閣

9.馬鞍山迎濤灣1座

10.天水圍天祐苑祐康閣

11.將軍澳叠翠軒1座

12.天水圍天恒邨恒翠樓

13.天水圍天盛苑盛謙閣

14.屯門良景邨良賢樓

15.屯門新屯門中心5座

16.沙田豐和邨和悅樓

17.青衣長青邨青楊樓

18.屯門翠寧花園1座

19.青衣長康邨康順樓

20.沙田愉翠苑愉歡閣

21.半山區堅道128至132號堅威大廈

22.紅磡黃埔花園棕櫚苑4座

23.柴灣小西灣邨瑞樂樓

24.香港仔漁暉苑旭暉閣

25.屯門邁亞美海灣3座

26.西營盤均益大廈1期

27.薄扶林華富(一)邨華樂樓

28.何文田窩打老道77B至77C號芝齡大廈

29.觀塘翠屏(北)邨翠柏樓

30.馬鞍山恆健街8號錦暉苑

31.將軍澳都會駅城中駅6座

32.馬鞍山銀湖‧天峰8座

33.荃灣麗城花園2期7座

34.馬鞍山錦英苑錦良閣

35.大埔天鑽13座

36.青衣海悅花園1座

37.大埔富善花園1座

38.大埔汀雅苑雅群閣

39.灣仔灣仔道234至236號鴻業大廈

40.葵涌禮芳街15號葵福大廈

41.御善私房菜觀塘成業街19號成業工業大廈一樓12室