葵涌3小貓疑避雨被困坑渠　消防及愛協糧食誘惑救出2貓

本港連日下暴雨，有貓隻疑尋找地方避雨，不慎被困坑渠。今日(15日)有女網民在社交媒體Facebook發文，指聽到葵涌寶梨街行人路的坑渠下傳出多聲貓叫，懷疑有貓隻被困。從女網民上載的影片顯示，有一名熱心男子攜着手電筒，照向坑渠下尋找貓貓，女事主則拿着手機拍攝情況，惟片段中未見貓隻蹤影，只聞貓叫聲，估計有數隻貓被困坑渠深處，二人皆表示束手無策，幸當時水位不高，否則可能溺斃小貓。

傍晚6時許，女網民表示向消防及愛護動物協會求助，救援人員到場後打開渠蓋，將長梯放入渠內，發現有3隻小貓被困渠洞，但小貓們似乎十分怕人，不敢走出來。救援人員於是施展妙計，將盛載貓糧的紙碟放在洞口，嘗試吸引牠們步出。未幾，有一隻小花貓疑難忍飢餓，走出渠洞大快朵頤，救援人員把握機會，進入坑渠救貓，女網民稱其中一隻小貓逃去無蹤，小花貓及另外一隻小黑貓則安全獲救。

不少網民大讚事主熱心救貓的行為，又感激救援人員的協助，才保住兩隻小貓性命，並希望逃去的貓貓能平安無事。愛協發言人指，救出的兩隻貓將會交由獸醫檢查。