網上貼文尋短　男生考試壓力爆煲　大埔中心天台危站獲救

昨晚(15日)11時許，一名姓楊20餘歲男子，於網上貼文及上載相及短片，透露自己疑不堪考試壓力問題致情緒低落，登上大埔中心12座天台危站，並帶同剪刀、安眠藥及精神科藥物企圖輕生；其女性友人獲悉事件後報警求助。警員及消防接報趕至，經一番游說終將其勸服，交由救護車送院治理，警員正跟進事主尋死原因。

不少網民在網上留言為事主打氣鼓勵：「唔好一個人(楊)鬱住，知道你好辛苦，遇到大壓力，講出嚟，我哋一齊同你分擔！」、「沒人可以打低你，除咗你自己，曾經我都有想死的念頭，好明白你既(嘅)心情，唸(諗)吓那些關心你既(嘅)人，你有咩事佢地會有幾難過⋯⋯希望你冇事！」、「阿仔，放鬆心情先會考得好。如果今年唔得，下年再考囉。DSE考幾多次都得，唔好禁(咁)易放棄呀！有咩困難可以出聲，揾辦法解決喇。人生好長，一定會有起伏，無野(嘢)係解決唔到既(嘅)！」

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生命熱線： 2382 0000

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