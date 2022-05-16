買頭髮造型器卻收保溫壺　事主墮網購騙案報警求助

網購騙案頻生，有讀者向東網表示，在網上二手買賣平台看中了一個價值逾千元的頭髮造型器，賣家着她到另一個網店平台下單付款。當事主依指示付款後，卻發現賣家提供的寄貨編號收貨人並非事主本人，經催促後終收到貨，惟拆開一看，卻原來是一個保溫水壺，賣家更從此失聯。事主報警處理，並向該網店平台了解，獲回覆指原來有關平台只有賣家的電郵地址及電話號碼，有關資料無法追查賣家的真實身份，事主質疑網購買家的權益並無保障。

事主陳小姐(化名)表示，本年4月在網上二手買賣平台看中了一個風筒(即涉事的頭髮造型器)，巿面正價約3,800元；賣家開價1,480元，又指因該買賣平台未能收款，着陳到另一平台的網店付款。陳遂依對方指示到該網店平台下單，該網店之後給予陳一個運單追蹤編號，預計翌日會收貨。陳小姐在翌日未收取到貨，更發現該追蹤編號的貨物，收件人的電話號碼並非她的號碼。她遂聯絡賣家，對方未有回覆，陳向賣家指會報警處理後，賣家隨即表示單號有誤，並給予另一個追蹤編號。陳之後收到貨物，惟打開包裝後，發現內裏的竟是一個手提式水壺，賣家則從此失聯，上述兩個平台的網店亦已關閉。

陳之後聯絡到網店平台，該平台表示已發電郵着賣家跟進，當然，是否聯絡到該賣家亦是一個疑問。記者翻查市面上的網店平台，發現大多只需提供電郵地址及電話號碼即可開戶，而有關電話號碼不排除是太空卡，故難以追查賣家的身份。警方發言人表示，長沙灣警署於4月29日接獲一名女子報案，指較早前在一個網上社交平台購買風筒(即上文所提的造型器)，支付約1,400元後並未有收到相關貨品，亦無法聯絡賣家，懷疑受騙，遂報案。案件列作「以欺騙手段取得財產」，由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

香港現時並無特定法例規管網上零售業務，現行《商品說明條例》(第362章)及《貨品售賣條例》(第26章)均屬一般的消費者保障法例，並無特別處理需遙距交易的網上銷售活動。消委會曾有報告建議政府可考慮引入新規例，加強監管網上銷售行為，包括訂立取消交易權，讓網上消費者有權在限期內取消網上交易；規管資訊披露，必須披露的資料應包括商號的身份資料及聯絡方法；釐清消費者在購買數碼內容產品方面的保障。網購騙案近年趨升，去年首季發生1,461宗，涉款共1,780萬元；今年首季則發生1,876宗，涉款共1,690萬元；兩者分別上升28%及下降5%。