東方日報A1：又吹第6波　解禁勿再拖

正當第5波疫情確診人數下滑，百業正待復興之際，本港卻於短短兩周內又再失守，驚現5個爆疫群組，共有逾百人染疫，疫魔死而不僵。專家警告，第6波疫情隨時兩周後掩至，更稱「要約人見面好見」，暗示剛鬆綁的部分防疫禁令或再收緊。飲食及酒吧業界批評專家不負責地「亂吹」第6波爆發，認為即使現時多群組爆疫亦只是第5波的「餘震」，籲當局盡快解除防疫禁令。

本港在兩周內共有5個群組爆疫（詳見表），最新爆疫群組是觀塘「御善私房菜」群組。除元朗「牡丹金閣」外，其餘之前出現的群組昨均有新增個案，其中上環「星月樓」增4名職員及7名客人染疫、紅磡「新旺會」增一名客人染疫、西環邨增兩居民染疫。

香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉在一個港大醫學院內部網上論壇上，引用數學模型預料，香港將於兩周後爆發第6波疫情，提醒同儕「這兩周要約人見面好見，否則第6波爆發將會再次收緊見面。」他又在社交平台Twitter上稱，按現時每日徘徊300宗左右確診，如稍有不慎，第6波一觸即發。

但其他專家似乎沒附和梁卓偉的說法。呼吸系統專科醫生梁子超表示，本港已建立免疫屏障，相信即使未來一、兩個月出現反彈，規模都有限，確診數字最多由現時的低3位數，增至中、高3位數，除非有免疫逃逸能力高的新變種病毒流入本港，才有機會爆發第6波疫情，但暫時未見相關危險信號。他指，現有的新變種Omicron病毒，傳染力只比本港流行的BA.2高20%至40%，就算新病毒流入社區，只要能及早發現，趁傳播鏈清晰時截斷，就不會一發不可收拾，敦促當局做好檢測檢疫、外防輸入等。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君則指，有關推算包括人流預測，因為近日人流增多才有此結果。她強調推算只是數學模型，當然不希望發生，但現時每天都有2、300宗個案，上述爆疫群組只是當中的10至20宗，代表社區內或有數百條隱形傳播鏈，最近病毒即時繁殖率亦有上升趨勢，但也不代表要收緊防疫，要透過污水檢測、強檢等指標，看疫情有否反彈而定。

市民活在疫下，早習慣防疫禁令鬆完又緊，沒完沒了。香港餐飲聯業協會會長黃家和批評，梁卓偉的說法「嚇到市民，說話好得人驚」。他指，5月初放寬晚市堂食，加上市民於母親節外出應節，飲食業才剛見曙光，恢復了約70%營業額。惟早前港大醫學院警告師生別在堅尼地城用膳後，該區食肆幾天生意額隨即失去30%、40%，直言當局若疫情升溫後又向飲食業開刀，業界會「好慘」，不敢想像損失多少。

至於酒吧業本月19日才准復市，香港酒吧業協會主席錢雋永表示，本港有至少30萬人在夜生活行業中工作，現時經濟市道差劣下，「吓吓政府因為你（專家）句說話收緊（防疫措施），酒吧成年都唔使開，咁我哋點生存？」錢坦言，專家說一句已可震動業界，員工會擔心前途，老闆亦擔心前景，批評專家在未有確實反彈數據前「亂噏廿四」，沒想過基層生計。他指疫情不會突然消失，「餘震一定有」，希望專家及港府別小事化大，現有措施已很足夠，認為當局應提早於6月初便作第3階段放寬。

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