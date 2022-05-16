中大醫學院暑期計劃　培訓醫學科研領袖

中大醫學院於2013年開辦「環球醫學領袖培訓專修組別」，致力栽培有志科研的醫科生。正修讀相關課程的學生參加為期3個月的暑期計劃後受益匪淺，學會使用常規實驗儀器，以及獨立進行基本實驗操作；另用到編程、繪圖等未曾於課堂上所授的知識，認為對未來的臨床或基礎研究有莫大助益。

中大醫學院副院長(學生事務)吳兆文稱，醫學院不同專科為學生提供醫學研究和學習機會，例如病理解剖及細胞學系的暑期學習計劃，該學系系主任杜家輝補充，中大於暑假期間為有志接觸醫學研究的醫科生提供額外培訓機會；又指其學系涉及組織學、分子遺傳學等多個範疇，對於3年級醫科生有能力深入研究複雜的癌症課題，並將成果公布在「影響指數」逾20分的國際期刊上，結果令人鼓舞。

共有8名醫科生參加有關計劃，當中3年級生梅津瑋及陳韋諾學習進行醫學研究，包括課題設計、數據分析、整理結果及撰寫研究文章；亦曾在胃癌研究中扮演主導角色，負責「信號通路」的生物信息學分析和臨床相關性分析。陳指已學會使用常規實驗儀器並獨立進行基本實驗操作，真正實踐課堂上的知識。