聖母醫院重建後病床人手增　專科輪候時間望減半

公立醫院專科門診新症輪候長為人詬病，準備於今年9至10月動工重建的聖母醫院，其行政總監劉思廷透露，現時院內專科門診非緊急患者的輪候時間為約100周以下，即近1.9年，醫院重建後病床數量會增85%，而普通科門診及專科門診服務人次亦分別增6分之1及逾倍，料人手亦需相應增倍，上述輪候時間有望減半。

劉思廷表示，院方於明日(17日)起展開調遷工作，將院內的患者轉到九龍中聯網的其他醫院繼續就醫，於9至10月始拆卸現有的東翼和北翼兩座大樓，興建一座樓高12層的新醫院，並會翻新門診大樓的工程，預計在2027年落成。

新院容量將大增，其中兩座大樓的建築樓面面積由現時的1.4萬平方米增至5.8萬平方米，病床由236張增至437張，包括新增的16張血液透析日間病床。門診部診症室方面，亦會由現時的33間增至55間，普通科門診預計一年可增加2萬人次，而專科門診亦可由每年6.7萬人次增至14萬人次，即大增逾倍。由於專科門診容量可倍增，「邏輯上輪候時間可大幅減少，常理推測可以減半」，但實際情況仍需視乎社會人口未來變化等因素。