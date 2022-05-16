東鐵過海綫首個上班日　金鐘站轉車人流未見擠擁

由新界東北直達港島核心地帶的東鐵綫過海段昨日(15日)正式通車，而今日(16日)是首個上班日運作，為防出現乘客「逼爆」，港鐵表示會監察載客情況，有需要時加派短途「子彈車」疏導，東網記者今晨7時許在金鐘站視察乘客轉車情況，只見站內人流疏落，至8時許上班上學的人流才多起來，但大堂月台均未算擠擁，相信與列車班次頻密疏導有關。

今日由太和站乘搭至金鐘站上班的馮小姐指，自己已期待東鐵過海段很久，通車後自己不用在九龍塘及旺角站轉車，除了行程快了20分鐘外，亦可一路在車廂休息，雖然車廂較以往擠迫，仍然感到開心。另一乘客莫小姐則認為車廂空間與以往相若，自己由火炭前往金鐘上班亦快了8至10分鐘。據了解，今晨繁忙時間期間發生小插曲，一輛列車駛至九龍塘站時，有乘客在車廂內不適嘔吐，港鐵隨即安排清空列車並將車調走消毒，列車服務一度受阻。

港鐵表示，東鐵綫過海段在繁忙時間，列車班次可增至每2.7分鐘一班，相信足夠應付今日首個上班日的人流需要，港鐵會不時監察載客情況，有需要時會加派特別班次。此外，通車初期港鐵將預留足夠人手，確保車站運作暢順，並會額外加派400名職員，包括協助乘客熟習轉線及使用新車站設施。東鐵綫過海段作為本港第4條過海鐵路，乘搭該綫往來金鐘至上水站，全程僅40分鐘，較過往經荃灣綫轉車慳足15分鐘，車費維持不變；新的會展站往來紅磡僅需時5分鐘，單程收費10.1元，與現時過海最低收費看齊。