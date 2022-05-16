逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　4款含歐盟禁用香料或損皮膚

不少市民會使用沖洗式髮膜來護髮，解決頭髮乾旱、無光澤等問題。不過消委會今日(16日)公布，檢測的50款沖洗式髮膜中，發現42款檢出香料致敏物質，其中逾半檢出3至9種物質，4款更檢出歐盟禁用物質。測試又發現，5款樣本檢出的環境污染物環矽氧烷化合物D5含量超出歐盟相關規定上限；另外，5款樣本檢出致敏性較高的防腐劑CMIT及/或MIT，當中1款的濃度更超出內地和歐盟相關規定上限1倍。消委會提醒消費者，選購護髮產品時應細閱標籤成分，並注意使用的頻密程度和時間，以減低致敏風險。

消委會表示，是次檢測的50款沖洗式髮膜樣本，是較常見或屬較受歡迎型號，每支/罐的售價由約$14至$680。至於在檢測中總評取得5分的13款樣本，售價則由$64至$680不等。在5款檢出可致敏防腐劑MIT和CMIT中，1款超標1.1倍，但其成分列表並沒有標示相關防腐劑成分。至於4款樣本檢出歐盟禁用香料致敏物質中，1款檢出高致敏性的致敏物新羚蘭醛（HICC），檢出量為0.009%，惟現時本港法例未有禁用以上香料物質。另外，過半樣本檢出3至9種香料致敏物質，例如苯甲醇。消委會提醒，儘管部分物質的致敏性不算高，但在接觸空氣後，經過氧化會形成致敏性較高的物質，故需注意相關的罐裝產品，經常打開或增加產品氧化的機會，要不時留意頭部皮膚會否出現痕癢、脫皮等過敏反應。

消委會促請產品供應商跟從海外最新，包括環境保護相關的規定，避免使用損害環境的成分。消費者選購和使用沖洗式髮膜時，建議按個人頭髮的性質、狀態，和使用習慣選擇適合的髮膜產品。至於某些樣本或標示「配方不含SLS和SLES」或「無添加SLES及SLS起泡劑」，雖可提供起泡和清潔功效，相關聲稱對以潤髮功能為主的產品實際意義或不大。消委會另敦促生產商提升標籤資料的透明度，包括清楚列出所有防腐劑、香料，或可能引致過敏的成分，讓消費者知所選擇。