香腸近9成高鈉5成高脂　3款驗出歐盟禁用獸藥代謝物

香腸美味可口，但隨時食出禍。消費者委員會測試了市面30款香腸樣本，除了發現近90%屬「高鈉」，3款樣本檢出內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM）。該3款分別為御品皇的冷藏冷蜜糖雞尾腸、Alfresco的1款冷藏雞肉腸和厨師牌1款冷凍高級雞肉樣本分別檢出，每公斤4.0微克、6.1微克及14微克，檢出量最高的1款冷凍樣本，更超出歐盟的行動參考點（每公斤1.0微克）13倍，相關結果已轉交食安中心跟進。另外，該30款香腸樣本，逾9成（28款）樣本屬於「高蛋白質」食物，惟近9成屬「高鈉」，5成屬「高脂」。

研究顯示，呋喃西林可能會損害實驗動物的生殖器官，其代謝物SEM則可能令實驗動物的關節軟骨退化，四肢變形。不過，現時仍未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響和致癌性，而事實上，呋喃西林亦有效用於治療局部感染和導尿管塗層。另有1款室溫和1款冷藏香腸檢出具致癌性和基因毒性的多環芳香烴，但未有超出歐盟限量，消委會估計污染物與其經煙燻製造有關。

御品皇的代理商表示該公司確認測試報告中提及的產品符合香港法例及要求。alfresco的生產商表示美國農業部於2002年已禁止使用任何硝基呋喃類獸藥，其後於2018年調查顯示家禽原材料加工過程可能會產生SEM。因此，對於測試樣本被檢出微量SEM，該生產商指檢出SEM作為使用呋喃西林的指標性存疑。而厨師牌的代理商僅表示，根據該公司最近期的資料，本會的測試結果與其產品的營養標籤有部分差異。