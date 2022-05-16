部分小饅頭乳酪粒最高糖　易令嬰幼兒養成嗜甜偏好

嬰幼兒食品卻陷阱處處，例如添加鹽或糖，消委會檢視市面上37款列明適合嬰幼兒的小食樣本，包括7款米餅、5款泡芙、6款小饅頭、13款其他穀類小食，及6款乳酪粒，每包的售價介乎$12.9至$74.9。有提供糖含量的25款樣本中，13款更高於食安中心為一般食品(供滿36個月的人士食用)所訂的「高糖」參考水平(每100克15克)，2款有提供糖含量的小蛋酥，和全部6款乳酪粒樣本，其糖含量是有提供糖含量資料的樣本中最高，含量達每100克30克以上，即僅有8款小食沒有添加糖。

另外，嬰幼兒會從母乳及天然食物中攝取鈉，檢視的樣本中，有12款添加了鹽，其鈉含量標示值由每100克111毫克至900毫克。其中11款樣本的最小適用年齡為1歲以下，未能符合國際機構提出，不應在1歲以下嬰幼兒食物中添加鹽的建議。食品法典委員會規定供嬰幼兒食用的麵包乾和餅乾的鈉含量，不應超出每100千卡100毫克。然而鈉含量最高的1款米餅樣本，超出相關限量1.4倍，亦達為一般食品所訂的「高鈉」參考水平。

消委會提醒，市面上不少嬰幼兒小食不但外形小巧，更標榜含蔬菜、水果，或乳酪等健康食材，吸引家長選購。高糖、高鈉的小食，普遍營養價值甚低，但由於本港規例列明擬供36個月以下嬰幼兒食用的預先包裝食物，毋須標示其糖含量，故建議政府為相關食品訂立糖和鈉含量的標準。至於父母在選購有關食品前，應留意聲稱無添加糖的食品，亦可能添加濃縮果汁等游離糖，因此應避免揀選成分列表中，游離糖來源成分排序較前或百分比較高的產品。