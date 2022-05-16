消費者訴訟基金10年處理188宗申請　受助個案逾半勝訴或和解

由消委會擔任受託人的消費者訴訟基金，在2012至2022年首季的10年間，共接獲188宗申請，並為其中42宗具勝訴機會、能對不良經營手法具阻嚇作用的個案提供了協助，包括16宗涉及美容及健身的申請。絕大部分受助個案（40宗）涉及服務合同，當中半數涉及預繳款項。每宗個案牽涉的金額由數千港港元至80萬港元不等，總額超過400萬港元，包括一宗由商戶對受助人提出約50萬港元的申索。

在42宗受助個案中，22宗已經完結；當中有12宗最終獲判勝訴，包括3宗與美容及健身行業有關，涉及的總金額超過120萬港元，個案如涉及存續合同亦獲撤銷。獲判勝訴的個案包括1宗涉及兩名被告的貸款個案，當中受助人與一名被告達成和解，並獲法庭針對另一被告判勝訴。受助人聽信中介公司的虛假聲稱近半借款將由中介人代管，實為「中介費用」。受助人其後獲基金協助，分別向中介人及財務公司提出訴訟。經法庭判決，中介人須向受助人賠償大約7萬港元，另加利息及訟費；而財務公司經談判後願意和解，除了向受助人支付大約34萬港元的賠償外，同時負擔14萬港港元訟費作為和解。受助人扣除分擔費用後，最終取回約28萬港港元。

連同以上個案，在過去10年最終達致和解的個案合共11宗，和解金額超過224萬港港元，個案如涉及存續合同亦獲取消。另外，有9宗個案仍在處理中，其餘11宗因消費者或其他原因而終止。消費者訴訟基金於1994年成立，就涉及重大公眾利益和公義的消費爭拗、並且有良好勝訴機會的案件提供法律協助。消費者如果用盡其他途徑仍未能解決紛爭，亦不符合任何形式的法律協助資格，可以申請訴訟基金尋求協助。