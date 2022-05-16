30款香腸樣本近9成高鈉5成高脂　逾3成營養標籤不符規定

「腸仔加蛋」為不少人的早餐之選，但消委會發現近90%香腸樣本屬「高鈉」，50%成屬「高脂」，但市民即使購買產品前查看營養標籤，亦可能「中伏」。消費者委員會測試了市面的30款香腸樣本中，逾3成香腸樣本營養標籤誤差不符規定，檢出的營養素含量，與標示值的差距超出規定容忍限（20%），包括1款超市自家品牌香腸樣本，其標籤標示的糖含量為每100克含1.6克，但測試結果卻為5.7克，相差約1.5倍；另有1款美國製造的香腸樣本的標籤標示的飽和脂肪酸含量（0.7克／100克），亦較測試結果（1.5克／100克）相差約1倍。

另外，30款香腸樣本檢出的鈉含量差異頗大，由每100克含565毫克至1,280毫克不等，相差超過1倍，惟當中26款樣本達到食安中心的「高鈉」食物水平，沒有樣本屬「低鈉」。以鈉含量最高的1款樣本為例，進食1條，已達世衞建議成人每日鈉攝取上限的2,000毫克鈉約22%，即435毫克，並已達1個每日需要1,300千卡能的5歲女童的攝入上限約33%。

消委會提醒，加工肉類已被國際癌症研究機構歸類為「令人類致癌」（即第1組物質），應減少進食香腸、火腿及火雞片等加工肉類，避免長期攝入過多鈉而增加患高血壓，以及癌症的風險，建議選擇不同種類的非加工肉類，多進食含豐富抗氧化物的食物，避免偏食，減低患高血壓及心血管疾病的風險。