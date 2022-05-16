黎智英涉欺詐案　周達權今轉控方證人出庭作供

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞業主香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人被控欺詐罪，案件今(16日)續審。早前從案中分拆出來的壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權，獲免予起訴書，今轉為控方證人出庭作供。

法官批准周以特別通道出入法庭，並表示若有需要，法庭可安排證人室讓周休息時使用。法官並警告，任何人以任何形式接觸或影響證人，很大機會需要為此負上刑責，「輕則刑恐，重則妨司（妨礙司法公正），以言可以入罪，唔係齋講可以無事，有言在先。」

周達權作供指，他於1993年加入壹傳媒任財務總，其上司則是時任財務總裁郭漢基，後其上司則變為丁家裕。周指力高顧問有限公司（力高）乃黎智英的私人公司，負責處理力高車輛、船務等事宜，而黎位於嘉道理道的住所亦是由力高處理相關租務，力高的資金及營運方向都是由黎主導。

周指力高在1998年把註冊地址轉到涉案處所，當時已有一名職員處理力高的財務工作，力高後更由涉案處所的1樓搬往4樓辦公，並因業務需要而再聘請了數名員工。周力高的公司名字不曾出現在「水牌」，而他不知道原因。周亦確認按指示，曾擔任力高的秘書，及頂替離任上司任董事，並以信託形式替黎持股，以符合當時公司規例要求，實際持有人及決策者仍是黎。周指黃偉強當時是壹傳媒管理服務有限公司的行政總監，但黃亦曾長時間協助處理力高的行政事宜。

案件編號：DCCC 349/2021