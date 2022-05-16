議員試搭東鐵列車過海　建議取消頭等卡

新界東北直達港島核心地帶的東鐵綫過海段昨日(15日)正式通車後，今日(16日)迎來首個上班日，列車運作大致暢順，除上班上學的市民外，多位立法會議員亦於今早試乘東鐵列車。由大圍站上車的議員陳恒鑌認為今早東鐵運作大致暢順，提醒要過海乘客到尾卡上車會較着數，而港鐵在新信號運作下車速進一步提升，埋站及起步亦加快，在金鐘站交匯位置會有較多乘客聚集，預期下班時間均會有此情況。

陳恒鑌指，未來新界北人口增長會對鐵路構成壓力，需要增加列車及班次應付市民需求。現時仍有部分車站未安裝幕門，如九龍塘站早前亦有乘客墮軌，會促請港鐵加快安裝幕門及交代安裝時間表，相信有幕門後可以進一步提升車速，亦大大保障乘客安全。他對今日整體運作滿意，未有出現過往新線開通出現的混亂情況。至於港鐵票價出現同程不同價情況，今年亦是可加可減機制的檢討年，他指港鐵定價無依據，應在多線開通後檢討定價結構，如按區域收費，不要給予市民「佢鍾意收幾多就幾多的感覺」。而過海巴士線的乘客量必定會受影響而減少，惟建議當局先觀察一段時間，指有人認為搭巴士舒適，有人則覺得搭港鐵快捷，巴士線可延長至港鐵覆蓋不到的地區，便利更多市民，最重要是讓市民有選擇。

另一議員田北辰在早上約7時55分在大學站月台候車，由大學站乘搭列車過海，獻計將「早鳥計劃」推遲至早上8時半才出閘，並將折扣優惠由65折進一步擴大至半價，吸引更多乘客提早出門乘車。他建議取消頭等卡，讓每列列車多騰出4％的位置載客。他又認為港鐵可推行玩遊戲賺積分計劃，於繁忙時間吸引更多乘客走到車頭或車尾上車，以平均列車不同卡的載客量。