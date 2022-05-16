推算確診數逾400萬　半強制谷針意義不大　專家籲放寬疫苗通行證

政府透過疫苗通行證政策迫使市民打針，隨着「疫苗通行證」第三階段本月31日生效，年滿12歲市民須打3針才可進入食肆等處所，惟有專家認為第5波已築起免疫屏障，大部分年輕成年人已打最少兩針，進一步打針對清零或維護醫療系統難言助益，建議豁免60歲以下成年人進入指定處所使用疫苗通行證。

港大李嘉誠醫學院公共衛生學院流行病學講座教授高本恩、港大李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光今日(16日)發表文章指，推算第五波有逾400萬人感染Omicron BA.2，因應高接種率及大量感染後築起群體免疫屏障，相信第5波正漸減退並將在數周內結束，認為再進一步「谷針」對往後疫情社區感染個案影響不大，此刻透過疫苗通行證建立的免疫屏障已失去意義。

文章指出，年輕成年人在日常生活必須使用疫苗通行證，如拒絕打針不能上班上學，即便他們有權拒絕打針，惟政策本質上與強制接種無異，認為此舉嚴重限制個人自由，本質上亦違反「知情同意」下拒絕打針的原則。文章又指，逾9成人口已打兩針，60歲以下死者只佔第5波約4%，年輕成年人重症和死亡風險本身較長者低，加上高接種率及第5波產生的自然免疫力，預期往後疫情只會有極少數年輕人重症或死亡，即便他們不打針或只打一至兩針，亦難言拖垮醫療系統，故認為年輕成年人打針對清零或維護醫療系統難言助益。然而，目前長者接種率仍偏低，他們仍將面對最高的重症和死亡風險，要重點提升長者的接種率，有理據繼續要求長者使用疫苗通行證。