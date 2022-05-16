樂悠咭2元乘車優惠　6月起分階段接受65歲或以上市民申請

政府今日（16日）宣布，將會由今年6月1日起至明年10月底分階段接受65歲或以上合資格香港居民申請「樂悠咭」，以繼續享用政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）的乘車優惠。

申請人可按下列時間表透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，向八達通卡有限公司（八達通公司）遞交申請：1956年出生人士，2022年6月1日至30日；1955年出生人士，7月1日至31日；1954年出生人士，8月1日至31日；1953年出生人士，9月1日至30日；1952年出生人士，10月1日至31日；1951年出生人士，11月1日至30日；1950年出生人士，12月1日至31日；1948至1949年出生人士，2023年1月1日至2月28日；1946至1947年出生人士，3月1日至4月30日；1943至1945年出生人士，5月1日至6月30日；1939至1942年出生人士，7月1日至8月31日；1938年或以前出生人士，9月1日至10月31日。

政府在完成向65歲或以上的受惠人士發出「樂悠咭」後，將取消現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用２元優惠的安排，屆時所有合資格人士必須使用「樂悠咭」才可享用２元優惠。視乎申領情況的進度，政府將於日後另行公布有關安排的生效日期。