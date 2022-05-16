12港人蛇廖子文認管有物品意圖破壞　案情未寫好明再訊

12名香港人蛇偷越邊境事件中，當時未成年的廖子文、技術員鄭子豪、以及仍在內地服刑的鄧棨然涉及的縱火案，今天（16日）在區域法院開審。今天的審訊案件表並沒有鄧棨然的名字，廖子文及另一男被告今天承認1項交替控罪，即管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，但由於其餘被告有新指示，他們暫未答辯。而控方亦不能於今天撰寫完成新的案情摘要，因此法官游德康今天未能裁定2人罪名成立，案件須押後至明早再訊，預計周三早上能處理控辯雙方同意案情。廖子文及鄭子豪繼續還押，另2名被告准以原有條件繼續保釋。

本案4名被告依次為鄭進、鄭子豪、李威龍及廖子文，他們被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，及一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。控罪指他們於2019年9月在香港，串謀他人無合法辯解用火摧毀或損壞他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。交替控罪則指，他們於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。

鄭進及廖子文今天答辯時，表示承認交替控罪，控方則申請將縱火罪擱置在法庭存檔。法官即表示，以他理解，若被告承認較輕的交替控罪，法庭理應要裁定較重的控罪罪名不成立，法官邀請控方翻查相關條文協助法庭。

案件編號：DCCC 323/2020