新批賞你遊增付費團　加190元去迪士尼　明日開始報名

本地遊獲准復辦，香港旅遊發展局隨即推出「夏日同賞‧就在香港」活動，首批「賞你遊香港」約150個行程今日(16日)正式出爐，首次有旅行社推出收費行程，旅發局稱行程「高性價比」，市民只須付出少量團費，即可享受升級選擇，例如暢遊主題樂園及享用園內餐飲。根據賞你遊香港旅行團資料，僅得兩團需要收費，分別由錦倫旅遊及Tour Bank (HK)舉辦，會前往迪士尼樂園並於園內餐廳進食晚餐，索價190港元。

本輪賞你遊共有6萬個名額，首批圍繞四大主題，包括探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，包括參與墨西哥食品DIY體驗等工作坊、香港仔避風塘舢舨遊、星級酒店自助午餐等不同特色行程，第2及第3批行程將在6月推出。市民只須以最多兩張去年12月10日或之後發出的本地實體商戶收據滿800港元，即可免費換取本地遊名額一個，或額外付費參加升級之選行程。市民可於明日(17日)起直接向相關旅行社報名。所有旅行團參加者均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求，部分旅行社亦會要求團友在出發前自行接受快速檢測。