司法機構發表《法官行為指引》　參考近年案例作出更新

近年法官言行備受關注，司法機構今日(16日)發表2022《法官行為指引》，有關取消法官聆訊資格以及表面偏頗的指引，參考近年相關案例予以更新。經修訂後的指引，亦因應現今資訊科技年代的情況而增加了新的內容，明確加入避免不必要地公開個人資料的條文，以及加入關於社交媒體和「起底」等全新內容。終審法院首席法官張舉能表示，自《指引》於2004年首度發表以來，司法行為的議題有不少議論和發展，司法機構認為現時是合適時候檢討和更新《指引》。

長達44頁的《指引》也加入處理涉及公眾爭議的案件的一般原則，以及有關法庭內的言行舉止及在履行司法職能時對訴訟各方和他人作出評論方面的指引。進行今次檢討的工作小組成員包括高等法院首席法官潘兆初、高等法院上訴法庭法官區慶祥和林雲浩、首席區域法院法官高勁修及總裁判官蘇惠德。

《指引》談到法官應有的言行舉止，應以禮待人，倘無理責備律師，以令人反感的言語評論訴訟人或證人，及表現毫無分寸，均可能削弱外界對法官處事公正的觀感。法官行使司法職能，應小心避免作出不必要的批評，無論是庭上口頭或是書面判決，均可能對其造成傷害。就使用社交媒體方面，是屬於個人選擇，惟對社交媒體缺乏基本認識或會予人脫節觀感，惟法官應留意使用社交媒體所帶來的風險，發布的資訊有可能被大量人士閱覽、檢索和傳發，法官應依循司法獨立、大公無私等原則，注意其言行可造成的公眾觀感，例如避免在社交媒體評論案件，對「加為朋友」的行為應格外審慎。至於在網上被辱罵及「起底」等，法官應避免直接回應，如情況合適應請示法院領導。