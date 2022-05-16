新聞處處長懸空　議員憂「外行管內行」　聶德權指外聘不一定好

外界有聲音指應檢視首長級公務員的選拔聘任機制，而政府日前表示該職級空缺會進行內部或公開招聘，包括創新及科技署署長、政府資訊科技總監等4個職位，而公務員學院院長及政府新聞處處長早前亦進行招聘。有議員今日(16日)在立法會公務員及資助機構員工事務委員會上，表示新聞處處長懸空至今半年，不明白為何仍未有合適人選，又指該職位聘任要求抽象，亦有議員指應考慮內外同時招聘。聶德權回應指首長級公務員要熟悉政府內部運作，而聘任香港電台廣播處長的經驗，亦證明不一定是外部招聘最好。

議員林琳指新聞處處長懸空至今半年，而局方表示仍正進行招聘，而根據政府的招聘要求所指該職位需「運籌帷幄」，認為此要求比較抽象，可能「要搵現代周瑜同諸葛亮先搞得掂」，質疑此舉是否令招聘添加困難。聶德權表示新聞處處長是重要崗位，而新聞處處長為政府新聞處副處長的晉升職級。由於過去未能夠擢升合適的人員，此職位多年來由政務職系中調派合適人員出任，因此今次招聘採為內部方式。議員黎棟國指由政務職系人員出任新聞處處長一職，會出現走馬看花的情況，亦是不理想的安排，是否可考慮內外同時招聘。聶德權指新聞處處長須具備豐富的政府經驗，因此招聘上很難一慨而論，要視乎每個崗位的情況，強調首長級公務員要熟悉政府內部運作，而聘任香港電台廣播處長的經驗，亦證明不一定是外部招聘最好。

另外，主席郭偉強則關注公務員高層職位開放招聘計劃以試行形式進行，因此詢問其完結時間。聶德權指計劃方向「基本上係咁行」，希望可以將招聘人選的範圍擴闊。而聶德權亦指在新的選拔聘任機制的框架下，建議如情況合適，並在不構成利益衝突的情況下，可考慮邀請相關法定或諮詢組織的主席或委員參與公務員高層遴選委員會。