女子涉非法集結受審　辯稱清除路障被警誤捉

2019年11月11日多區出現「三罷」示威，一名毅進女畢業生被指當日在青山公路元朗段一帶參與堵路，被控參與非法集結罪，案件今天（16日）在屯門裁判法院開審。拘捕警長供稱，當日約20多人在青山公路一帶用雜物堵路，被告在逃跑途中跌倒被捉住。女被告則辯稱當日她等巴士時看見有黑衣人堵路，便跟隨其他人一起清理路障。她又透露曾修讀毅進文憑課程、主修紀律部隊科，原有意投考紀律部隊，但因涉案擱置。

控罪指，被告鄧朗晴（23歲）於2019年11月11日，在元朗青山公路元朗段39號金豐大廈外參與非法集結。警長陳俊供稱，當日早上約6時半，他隨車到元朗又新街巡邏，看見20多人在青山公路堵路，大部分人穿深色衣物及戴口罩，警方發出警告後，有部分人離開，但仍有人繼續搬雜物堵路。警方便展開拘捕行動，堵路人士四散逃走，其中6至8人跑向一間餅店旁的後巷。陳稱當他追入後巷時，被告和另一男子僅在他前方約1米，被告突然跌倒，並由途人按在地上，陳則撲向男子，但未有成功將其制服，陳其後通知女警支援及拘捕被告。陳又指，女警搜查被告時，一度有30人聚集及大叫「救人」，並步步逼近，他便拔槍戒備及警告「咪再埋黎，否則開槍！」，人群隨後散去。

裁判官施祖堯裁定表證成立後，被告選擇出庭自辯。被告供稱，她元朗八鄉橫台山原居民氏族，在2018年修讀毅進文憑課程、主修紀律部隊科，並於2019年9月畢業。她有意投考紀律部隊，但她尚算年輕，故計劃先到國外體驗工作假期。她指案發當日她打算到銅鑼灣澳洲領事館查詢，在金豐大廈外等巴士時，有一群黑衣蒙面人突然衝出來和用雜物堵路，有市民看見後，與黑衣人推撞口角，亦有人走出馬路移走雜物，故她亦將馬路上的磚頭移到路邊。之後有人大叫有警察，人群四散逃走、場面混亂，她便打算走到店舖旁的後巷暫避，但被人從後撞倒在地，及後警員將她按在地上。被告又稱，她當日因為感冒而戴上口罩，而她過往從未參與有關反修例的遊行。

案件編號：TMCC 2206/2021