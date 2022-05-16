院舍宿位嚴重不足　議員倡發展安老科技應用

為應對人口老化問題，港府正探討增加本地安老院舍宿位、改善私營安老院質素，以作為安老院未來發展大方向。有議員今(16日)出席立法會福利事務委員會時表達關注，指安老院舍宿位需一併考慮人手、地方、設備、科技應用等的配套和「居家安老」政策。

議員陳曼琪指，增加安老院舍宿位目的是改善院舍服務質素，最終達致整體提升安老服務，以人為本。她建議從多方面改善安老服務和長者照顧質素，包括鼓勵促進發展安老科技應用，提升院舍服務質素，以及透過市民大眾使用樂齡科技應用，更方便有效達致居家安老。陳又建議，透過科技應用改善人手短缺問題和提升人才培訓，並優化個別安老工作程序，能夠減輕員工所需的體力負擔，從而更有效培育及留住人才。為更有效增加院舍宿位，建議着手討論研究鼓勵性政策，包括推動大型單位的私人物業業主與安老院舍經營者合作，並簽訂較長年期租約，藉以更有效穩定院舍宿位供應和安老服務。

另外，福利委員會開會討論優化社福界的整筆過撥款，多名議員批評政府多年來未有檢討相關撥款制度，關注政府削減福利機構開支1%，令機構無法支付為員工支付合理薪酬，被迫裁減人手。勞工及福利局局長羅致光表示，一般機構按現時公務員中位數付薪，都會有盈餘，又解釋機構取得撥款後，不能進行非政府要求的服務。