2019年8.18未經批准集結罪成　黎智英與7同黨11.28上訴

壹傳媒黎智英因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結，被共判囚20個月。他就首2宗非法遊行及6.4集結案提出上訴，要求推翻定罪及減刑。司法機構網頁顯示，就8.18案，高院上訴庭已排期在11月28日上午處理上訴許可申請，同案另外7名被告，包括獲准緩刑的李柱銘和何俊仁，亦分別提出上訴。由於上訴申請人眾多，預計聆訊需時3天。

就8.18案，黎智英否認組織及參與未經批准集結2罪，經審訊後被區院法官胡雅文裁定2罪均罪成，被判監12個月。同案還有8名被告，他們全部被裁定罪成，包括李柱銘、何俊仁、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、區諾軒及梁耀忠，他們分別判監8至18個月不等，其中李柱銘、何俊仁、吳靄儀和梁耀忠獲准緩刑。除梁耀忠外，黎智英與其餘7人均提出上訴。

黎智英現時官司纏身，除涉及違反地契使用將軍澳工業邨地段的欺詐案今（16日）繼續在區院續審外，他與另外6名壹傳媒及《蘋果日報》高層另涉嫌違反《港區國安法》。黎被控勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、及串謀刊印煽動物品等罪。此案將於明天在西九龍裁判法院再提訊。

案件編號：CACC 84/2021