去年10.1清晨毀五星旗　2男囚2個月另加賠償

去年10月1日清晨，有人在黃大仙橫頭磡邨宏安樓對開，將紮於欄杆上的五星旗扯下，將其焚毀並棄置地上。警方經調查後，拘捕2名涉案男子，控以侮辱國旗罪。他們早前已認罪，案件今天（16日）下午於觀塘裁判法院判刑。主任裁判官錢禮指本案案情嚴重，以3個月為量刑起點，被告認罪獲扣減刑期後被判監2個月，及賠償共約4000港元。

控罪指，盧景揚（50歲、無業）及盧蔚浚（33歲、裝修工人）於2021年10月1日，在九龍橫頭磡橫頭磡邨宏安樓外富美街公開及故意以焚燒或玷污的方式侮辱20支國旗。案情指，九龍東潮人聯會於去年9月30日，在富美街兩側行人路欄杆上各插上10支五星旗。翌日警方接報到場，發現共有17支五星旗被焚毀，當中大部分被人扯下，另外3支未焚毀的五星旗亦被人扯下。附近一輛的士的行車紀錄儀拍攝到案發經過，顯示2被告於當日清晨5時許在上址毀壞五星旗。盧蔚浚被捕後，於警誡下招認因一時貪玩犯案。當時他在該處飲酒，看到有人正燒毀五星旗，他感興趣並找對方交談，及後一同破壞五星旗。

裁判官判刑時指，被告侮辱國旗的行為惡劣，眨損國家尊嚴，法庭有責任保護國家、國旗。儘管2名被告犯案時受到酒精影響，但證據顯示他們清楚知道自己的所作所為，犯案時均有交談討論。因此須要判處具阻嚇和監禁性的刑罰。

案件編號：KTCC 378/2022