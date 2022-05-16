研究指曾感染Omicron未打針者　對其他變種病毒沒廣泛保護

香港大學李嘉誠醫學院和香港中文大學醫學院最近一項聯合研究發現，相比未接種新冠疫苗的人士，已打針人士在感染變種病毒株Omicron後能對不同的新冠變種病毒株產生更強烈和更廣泛的中和病毒抗體反應。相對之下，未接種疫苗人士即使曾感染新冠病毒，抗體對於其他新冠變種病毒株沒有廣泛保護作用，因此仍須接種疫苗。研究結果現已於《歐洲監測》（Eurosurveillance）發表。

研究由港大醫學院公共衞生學院譚華正基金教授(醫療科學)裴偉士，以及中大醫學院何鴻燊呼吸系統科講座教授許樹昌聯合領導。針對Omicron引發本港第5波疫情，由於此病毒株的刺突蛋白出現新突變，以致病毒可突破屏障造成突破性感染，研究團隊針對曾感染Omicron BA.1或 BA.2變異株並已接種新冠疫苗人士，研究他們血液中的中和病毒反應。

研究結果顯示，從未接種疫苗的人士，在感染Omicron時抗體反應較弱，情況亦僅限於Omicron病毒株才出現。至於已完成接種疫苗的人士感染Omicron時，能夠產生更強烈及有效的抗體反應，相比從未打針的人士高出6倍或以上，而其中和病毒抗體反應更廣泛，對其他新冠變種病毒株如Beta和Delta病毒株也可產生抗體反應。許建議未接種過疫苗的患者在完全康復後，即感染後至少一個月或以後接種疫苗。