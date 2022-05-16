兩廣播機構涉違反節目守則　裁投訴成立　通訊局發勸喻

通訊事務管理局今日(16日)公布兩宗投訴個案的審議結果，涉及是香港商業廣播有限公司(商台)叱咤903商業二台播放的電台節目《早霸王》的投訴；另一宗則為電視廣播有限公司(無綫)無綫新聞台播放的多個新聞節目，於節目中宣傳材料的投訴。通訊局審議個案後，認為兩宗投訴成立，對兩間廣播機構發出勸諭。

個案細節中披露，去年2月16日，香港商業廣播有限公司(商台)叱咤903商業二台《早霸王》電台節目，指一名主持在聽眾來電環節中，以「戇居者有其屋」，而其他主持接着重複使用該用語作嘲笑及侮辱「居者有其屋計劃」的業主。通訊局認為，節目內使用該用語與購置居屋的人士無關，認為用語有欠審慎，亦會引起聽眾反感，決定向商台發出勸諭，敦促它嚴格遵守《電台節目守則》中的相關條文。

前年2月4日至去年8月16日期間，無綫新聞台播放的多個新聞節目，以分割畫面持續展示節目宣傳材料。通訊局考慮了個案的相關資料，認為有關材料展示多個在無綫新聞台播放的節目的具體資料，屬「節目內的宣傳」，維持1至29分鐘不等。有關材料屬「非節目類材料」，在該10個節目內播出有關材料，違反《電視廣告守則》的規定。