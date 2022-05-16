今增234確診　包括42宗輸入病例　再多35宗學校呈報

新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日(16日)新增234宗確診病例，包括42宗輸入個案；昨日(15日)沒有死亡個案通報，第5波疫情維持9,148人病亡。另再多35宗學校呈報個案，涉及29名學童、6名教職員，來自31間學校。而位於觀塘工廈的爆疫食肆「御善私房菜」今再多2人確診，累計11人染疫；而上環星月樓群組則多4人確診。

輸入個案中，32宗在機場發現確診，另有6宗在檢疫期間中招，餘下4宗則在離開檢疫酒店後確診。確診個案分別由英國、美國、加拿大、日本等地抵港。其中有一對夫婦在檢疫第12日驗出病毒的患者，他們在5月3日抵港，一直沒有確診，10日離開酒店，同層沒有其他個案，當中一人在社區有活動，CT值是15至16，即病毒量低，當局懷疑是本地感染，要視乎全基因分析的結果。

在現有爆疫院舍中，其中1間安老院舍有1宗新增個案，涉約1名院友，經核酸確診，CT值為29，之前2月已經快測確診，或是二次感染(復陽)個案，目前患者正在隔離，而4名同房院友要檢疫。另外，現時共有712名病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心及公立醫院接受治療；昨日有1名病人情況危殆，沒有人嚴重，2人於深切治療部留醫。