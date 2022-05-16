御善私房菜多兩人確診　累計11人染疫　星月樓再有4人中招

新冠疫情未止，本港連日來出現食肆及桌球室爆疫群組。位於觀塘成業街工業大廈的「御善私房菜」今日(16日)再多1男1女確診，累計11人染疫。而上環星月樓再多4人中招，紅磡「新旺會」桌球群組多1人確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，御善私房菜新增的2宗個案，當日是在食肆內有商業會議，逗留逾2小時，有機會因為有人無戴口罩而確診。根據患者的行蹤並分析後，相信是到這地方活動後才受感染。目前染疫的11名患者均是光顧的顧客，涉及3男8女，年齡介乎28至69歲；8人已打3針，3人已打2針。雖然所有患者都指當日到訪沒有用膳，但當局到場觀察後「見到有幾張檯及有廚房」，故當局正調查是否涉及用膳及除罩的活動。另外，歐透露，中心查看閉路電視後，發現當日有約40人到埸。

星月樓群組再增4宗個案，都是5月7日曾光顧的食客，涉及3女1男，當中2人是同一家庭；至今已累計56宗個案，分別涉50名食客及6名職員。先前的環境樣本，有3個驗出病毒，分別在3樓的裝碗碟櫃、送食物的升降機電掣上等地方找到，累計5個環境樣本有病毒。