60歲兒童家舍男職員　涉非禮9歲女舍員受審

六旬兒童家舍男職員涉嫌非禮年僅9歲的印度籍女舍員，包括強吻她，及脱去2人的褲子、用下體觸碰女生陰部。被告否認2項非禮罪，案件今天（16日）在區域法院開審。庭上播放女生的錄影會面片段，指自己不喜歡被告對她作的事，所以被非禮時合上了眼睛，故沒有見到被告的私處。她形容被告是一個老男人，看似有90歲，很喜歡她這個年紀的女生。事主續指，每次非禮事件後，被告都會讓事主玩電話，並叫事主將事情保密。

60歲被告馬宏輝，案發時在涉案家舍任職。他被控2項猥褻侵犯罪，指他於2020年5月及6月的某一天，在某兒童家舍猥褻侵犯女童X。庭上播放女生的錄影會面片段，X憶述2次非禮事件的詳情。第一次發生在半夜，當時X在房間預備睡覺，被告則在家舍當值並留宿。被告入X房間並坐在她的床上，用手碰X臉龐並親吻她嘴唇，歷時約數秒鐘。被告向X道晚安後離開，X覺得自己不是一個好女孩，躲在房間偷偷哭泣。

之後又有一次，X在房間打掃，被告進入X房間從後攬著她，將身體貼住X的背脊，之後被告去關門。X表示被告拉下短褲及內褲到小腿位置，又脫下X的長褲，X表示她不喜歡這事情，所以閉上了眼睛，但她仍能感覺到被告的用硬及暖的下體觸碰她的私處，並有郁動。數分鐘後被告穿回自己的褲子，X也自己穿回褲子及張開雙眼，她以為事情已完結，沒想到被告用手從下伸入她的T恤，並隔着內衣摸其胸部。X向被告表示很睏，被告沒有說話便離開，然後X又在床上哭泣。

第一段錄影片段播放完畢後，法官練錦鴻批評向事主發問的女警態度有問題，因事主已多次表示沒有補充，並指自己翌日要上學，要很早起床，但女警仍然三番四次追問，練官批評她「引佢講啲嘢引到出哂口」、「似乎警察調查係為自己方便，都唔喺為個細路女著想」。

案件編號：DCCC 920/2021