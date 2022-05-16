香港機場4月份客量破12萬　按年升逾倍

港府向9個國家實施近3個月的「禁飛令」於上月初起撤銷，帶動本港機場航空交通量好轉。機場管理局今(16日)公布，4月份機場客運量為12.6萬人次，按年躍升109.4%，但仍遠低於疫情前水平。貨運量及飛機起降量分別錄得37.5萬公噸及10,320架次，分別較去年同期跌2.8%及0.6%。

香港機場上月共處理1,185班載客航班，多於3月份的1,050班。月內，往來東南亞的旅客量錄得最明顯升幅。由於貨運容量不足，貨運量因而下跌，當中主要因進口及出口貨運量均同比下跌6%所致。月內以往來歐洲的整體貨運量跌幅最為顯著。

今年首四個月，機場客運量上升59.0%至37.7萬人次，貨運量及飛機起降量則分別下跌 7.6%及0.9%至140萬公噸及40,535架次。過去12個月合計，機場客運量及貨運量分別增加72.5%及5.7%至150萬人次及490萬公噸，飛機起降量則上升12.2%至144,450架次。