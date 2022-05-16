認無交選舉申報書　2名前年立會選舉候選人囚3周

2020年立法會選舉2名新界西地方選區屬同一名單的候選人，因沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提交選舉申報書，被廉政公署檢控。2人早前在觀塘裁判法院認罪，被下令還押候判。案件今天（16日）判刑，主任裁判官錢禮指，基於公眾利益及維護選舉廉潔，以4.5星期為量刑起點，因2被告認罪，獲減刑至監禁3星期。扣除還押日子，估計2人可於明天獲釋。

被告早前承認的案情指，2名被告趙寶琴（47歲、護士）及王振霖（41歲、巴士司機）於2020年立法會選舉提名期內報名競逐新界西地區直選。2人分別為同一名單的第一及第二名候選人。有關選舉其後按《緊急情況（換屆選舉日期）（第七屆立法會）規例》中止。據上述規例及《選舉（舞弊及非法行為）條例》，候選人要在2020年9月29日或之前，向選舉事務處提交選舉申報書，但2名被告經選舉事務處提醒後，都無在限期前呈交申報書。選舉事務處遂將事件轉介廉署調查。2名被告早前承認沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37條的規定提交選舉申報書，違反該條例第38條。

主任裁判官錢禮指，考慮到被告認罪、背景報告正面和沒有刑事記錄，於同類案件中不算嚴重，被告重犯機會低。但本案涉及重大公眾利益及選舉廉潔與公平性，因此就控罪判處2人監禁3周。

案件編號：KTCC 153/2022