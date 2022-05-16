性傾向歧視未立法　議員稱不應操之過急　平機會指正進行研究

職場性騷擾及性小眾爭議等備受關注。有議員今日(16日)在立法會政制事務委員會上，關注性傾向歧視議題的研究工作，有議員認為不應操之過急，指香港同性婚姻合法化會摧毀社會單元；亦有議員希望平等機會委員會提供研究時間表，以及展開民調工作。平機會主席朱敏健指性傾向的歧視問題暫時未覆蓋在平機會的4條反歧視條例，因此正進行有限的內部研究，現時亦達致共識。

議員葉劉淑儀關注不同性傾向、性別認同及雙性人的歧視問題，但平機會則指正進行相關內部研究，因此索取相關時間表。她指過去平機會有做性小眾的民調，但近期並沒有發表，當中是牽涉甚麼原因，是否政府「唔覺得喺一個問題」。朱敏健指性傾向的歧視問題暫時未覆蓋在平機會的4條反歧視條例，所以現時只能用有限的立法研究或海外經驗，而內部研究正就立法達到一部分的共識，而近期的相關投訴及查詢數字亦不多，當內部研究完成後，平機會將會諮詢不同持份者的意見，然後擬定報告，將所得的研究結果提交政府參考。

議員何君堯亦關注性傾向議題上，指香港雖然是一個國際城市，但「有啲嘢同國際唔同」，若要將香港推動至同性婚姻合法化，「呢個一件好大件事」，直接摧毀社會單元，並指唔需要急於去做性傾向議題的研究，指平機會有其他事項需處理，需考慮資源的分配。

另一議員林琳指根據平機會報告，近8分1受訪者曾遭職場性騷擾，並指如果將數據應用在立法會，即90名議員中有近11.25人曾受性騷擾，又形容情況冰山一角。她又關注少數族裔及兒童在處理性騷擾的方法，以及社會應如何保護他們。朱敏健指會方使用一種以受害人為本的處理方法，避免二次傷害，特別照顧敏感案件的受害者，平衡執法及照顧的工作。他又指目前性騷擾法例仍有完善空間，並已提交一系列建議，相信政府稍後會作出跟進。