運輸署擬修例擴大牌照服務電子化　打擊廢車違泊霸地

運輸署擬修例以擴大牌照服務電子化，分別由今年第4季至2024年分階段發出電子許可證、推行電子車輛牌照及自動化續領車輛牌照的處理程序，以及推出電子駕駛執照及改善車輛登記及領牌制度安排。該署亦擬修例打擊廢車違泊霸佔土地的問題。

除現時12項網上牌照申請服務外，運輸署將於本年度起將網上服務擴展至申請學習駕駛執照等逾20項服務，並為傷殘人士泊車許可證、禁區許可證等13款許可證推出電子版本，以「可攜式文件格式」（pdf）簽發，經電子郵件發送給申請人。申請人將可自行列印電子許可證，並以現時紙本許可證相若的方式展示。許可證上增設已加密二維碼，讓警務人員可通過流動裝置讀取二維碼核實。電子許可證措施最快今年第4季實施。因應當局擬於2023年全民推行電子車輛牌照，紙本車輛牌照將不再載有屆滿日期，但車主仍需每年為牌照續期。運輸署會於首次發牌或續牌後向車主發出牌照屆滿日期通知書，並於到期前通知車主；該署亦會將續領車輛牌照時，以全自動化處理文件，車主毋需再交驗車紙、保單等文件。至於電子駕駛執照則計劃於2024年推出。

另外，現時有不少行車證過期的車輛被人棄置於郊外，甚至霸佔官地，相關車主藉此節省劏車成本。為堵塞漏洞，運輸署擬今年下半年修例，訂明就兩年沒有車輛牌照的車輛，登記車主若沒有在指定期間為該車輛續領車輛牌照，或取消該車輛的車輛登記，或取得署長的豁免，即屬犯法。新例擬於2024年初實施，當局並打算將刑罰定在一個較高水平，以達到足夠的阻嚇作用，同時反映政府在清理棄置車輛時所衍生的成本。