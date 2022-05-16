港府更新疫苗接種地區認可名單　涵蓋厄瓜多爾及肯尼亞等地

港府認可厄瓜多爾、肯尼亞、塞舌爾和委內瑞拉的疫苗接種紀錄，當地已打針港人後日起可返港。

港府今日(16日)公布，將認可厄瓜多爾、肯尼亞、塞舌爾和委內瑞拉發出的疫苗接種紀錄，作為曾於海外地區逗留的抵港人士的認可疫苗紀錄。相關安排將由後日(18日)凌晨零時起實施。另提醒來港人士，歐盟新冠數碼通行證包括的病毒檢測證明，可作為登機前核酸檢測證明文件。

由周三凌晨零時起，持有由厄瓜多爾、肯尼亞、塞舌爾和委內瑞拉相關主管當局發出並符合指定格式(如適用)疫苗接種紀錄的人士，可從海外地區登機來港。政府同時留意到歐盟新冠數碼通行證機制亦認可印尼及越南發出的疫苗接種紀錄。政府繼早前已與該兩個地區達成認可安排，亦將更新「發出認可疫苗接種紀錄地區或機構名單」，將印尼及越南列為在歐盟新冠數碼通行證機制下發出認可疫苗接種紀錄的地區。

相關來港人士所持的歐盟新冠數碼通行證病毒檢測證明載列所需資料，包括相關人士的全名、檢測是在預定起飛時間前48小時內進行、檢測為聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測、檢測結果為無染疫等，該病毒檢測證明可視為符合登機前核酸檢測證明文件的要求。